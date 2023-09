Audi, la rinomata casa automobilistica tedesca, decide di cambiare in maniera definitiva la nomenclatura di tutte le sue auto.

Questo, secondo l’azienda, rappresenta una vera e propria necessità, così da poter aiutare i propri clienti a riconoscere ed identificare più facilmente le auto elettriche da quelle termiche.

Cosa che, almeno inizialmente, causerà un bel po’ di confusione.

Audi distingue le auto elettriche da quelle termiche

L’intenzione di Audi è quella di riuscire ad identificare le auto e a classificarle come elettriche o termiche già a partire dal loro nome.

Dunque, a partire dal prossimo futuro, le auto che termineranno con un numero pari indicheranno quelle alimentate elettricamente, al contrario, se presentano un numero dispari saranno termiche.

Per un esempio volto a rendere ancora più chiara la questione, possiamo prendere in considerazione l’attuale modello di auto elettrica A6 che si chiama A6 E-Tron.

Essa nel 2024 diventerà semplicemente la nuova A6.

Mentre l’attuale A6 diventerà la nuova A7.

Non sappiamo con precisione se ciò determinerà la “fine” dell’utilizzo dei suffissi e- Tron o il badge ICE, ma è molto probabile che sarà effettivamente così.

Tutto ciò segnerà sicuramente una vera e propria svolta, ma sarà normalissimo che almeno assistere ad una prima confusione iniziale.

Confusione destinata a sparire man mano che la cosa diventerà più chiara, in quanto una volta compresa la nuova nomenclatura risulta essere molto più semplice da imparare ed identificare.

Inoltre non sappiamo ancora quando tutto questo sarà in vigore, è possibile che all’inizio del 2024 tutte le vetture Audi abbiano ufficialmente cambiato nome.