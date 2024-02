Con questa TRUFFA perdi tutti i soldi, ecco il messaggio

Secondo quanto riportato, le lamentele da parte degli utenti stanno diventando sempre di più in merito ad un nuovo messaggio. Si tratta di una truffa.

Il testo, che potete trovare incollato in basso, garantisce a tutti una nuova conoscenza su un sito di incontri. I truffatori scrivono a nome di una, fantomatica, bella donna che cerca di attirare verso il suo profilo, con tanto di nickname, i poveri malcapitati.

Nuova truffa ai danni degli utenti: ecco il messaggio incriminato

“Tesoro, ciao! Sorpresa? Certo che lo sono!

Non capita tutti i giorni di ricevere una lettera con un’offerta del genere.

Ti sembrerà strana, forse scioccante.

Ma voglio che tu la legga fino in fondo, perché è molto importante per me ed è la prima volta che faccio questo passo.

Non mi sono ancora presentata, mi chiamo Maura Marlow e se ne avete la possibilità,

di dare un’occhiata veloce a me e vedere chi sono…

Vi allego il mio profilo: Captivating_Woman. Qui potrete leggere ulteriori informazioni

su di me e vedere tutte le foto della mia pagina segreta.

Ma prima di tutto è molto importante per me che tu mi capisca e mi accetti per quello che sono.

Non fingerò di essere una ragazza innocente e andrò dritta all’argomento principale: voglio conoscerti.

Come ho già scritto sopra – è la prima volta per me e ora, quando ti scrivo, sono molto nervosa.

ma il desiderio di conoscerti e di iniziare un dialogo dal vivo mi ha offuscato.”

Come si può notare il messaggio è molto esplicito, anche se ci sono dei tratti che lasciano capire subito che si tratta di una truffa. Innanzitutto il testo è scritto in maniera molto sgrammaticata e con un italiano veramente pessimo. Questo fa pensare ad una traduzione diretta di un testo in lingua madre, che viene utilizzato per provare ad ingannare più persone. Fate quindi anche molta attenzione a questi aspetti, oltre che all’indirizzo mittente della mail.