Negli ultimi anni, TikTok ha attraversato una trasformazione notevole, evolvendosi da un’applicazione incentrata su video brevi verticali a una piattaforma più diversificata. Inizialmente, l’applicazione si è concentrata su contenuti brevi e verticali, ma ora sta sperimentando una nuova direzione, promuovendo video più lunghi e persino orizzontali, segnando un cambiamento significativo rispetto alla sua concezione iniziale.

Dai video brevi a una nuova era di contenuti

La novità più recente è l’impulso di TikTok verso i video orizzontali di oltre un minuto, offrendo loro una maggiore visibilità nelle prime 72 ore dalla pubblicazione. Questo rappresenta un’ulteriore estensione della durata dei video consentiti, con TikTok che incoraggia la creazione di contenuti più articolati e approfonditi. La piattaforma ha delineato linee guida specifiche per questa promozione, scoraggiando i video derivati da “registrazioni casuali” o sincronizzazioni labiali semplici, e incoraggiando l’uso dell’hashtag #longervideos.

Questa evoluzione è iniziata quando TikTok ha introdotto la possibilità di pubblicare video più lunghi del minuto originario, ampliando gradualmente questo limite a dieci minuti all’inizio del 2022. L’apertura a video più lunghi è stata una strategia per ampliare la sua base utenti e fornire nuovi strumenti ai creatori di contenuti.

Oltre all’incremento nella durata media dei video, TikTok ha anche introdotto la possibilità di pubblicare video fino a 30 minuti per alcuni utenti, promuovendo l’uso attraverso il programma Series per video esclusivi di venti minuti. Questa trasformazione riflette un trend più ampio delle piattaforme social che si adattano alle esigenze e alle richieste degli utenti nel tempo.

Il futuro di TikTok nell’epoca dei social

Questa evoluzione di TikTok coinvolge la necessità delle piattaforme sociali di adattarsi e crescere per mantenere l’interesse degli utenti. Questi cambiamenti mirano a offrire più opzioni ai creatori e a stimolare l’engagement degli utenti attraverso contenuti più diversificati. E’ cruciale mantenere un equilibrio tra innovazione e le caratteristiche distintive che hanno reso popolare l’applicazione inizialmente.

Nonostante questa trasformazione, TikTok continua a mantenere un forte appeal, con gli utenti giovani che trascorrono in media 112 minuti al giorno sull’applicazione nel 2023. Questo supera notevolmente il tempo trascorso su altre piattaforme sociali come YouTube, Instagram e Netflix. La monitarizzazione attraverso pubblicità, e-commerce e regali virtuali contribuisce al successo finanziario di TikTok, diventando la prima app di intrattenimento non videoludica a superare i 10 miliardi di dollari di ricavi.