Nelle scorse ore ha iniziato ad emergere una indiscrezione che potrebbe rivoluzionare completamente il mondo del gaming. Microsoft sembra intenzionata a rendere multipiattaforma tutti i propri titoli in esclusiva.

All’inizio questa notizia poteva sembra una follia ma con il passare delle ore il tutto acquisisce sempre più forza. La scelta del gigante di Redmond potrebbe diventare una mossa strategica molto importante per migliorare la propria posizione nel settore.

Se il tutto verrà confermato, Microsoft e gli studi partner renderanno disponibili i propri giochi sulle console dei principali competitor. In questo modo, i giocatori potranno divertirsi sul proprio ecosistema preferito anche se il Game Pass e l’ecosistema Xbox resteranno comunque importanti per il brand.

Microsoft sembra intenzionata a rinunciare alle esclusive per Xbox al fine di rendere i titoli giocabili da tutti gli utenti, anche su console Sony e Nintendo

Stando a quanto affermato da Jeff Grubb in un recente report, almeno per il momento l’iniziativa doveva rimanere segreta. Tuttavia, le crescenti indiscrezioni hanno preso in contropiede Microsoft. L’azienda aveva previsto un annuncio a fine febbraio dedicato a spiegare il cambiamento ma la recente fuga di notizie ha reso necessario anticipare il tutto.

Queste affermazioni lasciano intendere che sembra ormai certo che Microsoft sia pronta a rinunciare alle proprie esclusive Xbox per rendere disponibili per tutti i giocatori. Nel catalogo del produttore ci sono tantissime IP e franchise di valore e il brand sembra intenzionato a metterli a disposizioni di tutti i giocatori.

Secondo Grubb, ci saranno dei titoli che fungeranno da apripista per questo progetto ma l’obiettivo finale è quello di portare su PlayStation e Switch tutti i giochi esclusive per Xbox. Inizialmente, gli utenti Sony e Nintendo potranno divertirsi con Starfield realizzato da Bethesda. Al fianco di questo titoli, la line-up iniziale sarà composta da Indiana Jones and the Great Circle oltre che da Hi-Fi Rush e Sea of Thieves.

Come è possibile notare, si tratta di titoli di svariate tipologie. Troviamo avvincenti storie in single player oltre a giochi pensati esclusivamente per il multiplayer. Inoltre, non mancheranno anche giochi da sempre simbolo di Microsoft come la saga di Gears of War o Microsoft Flight Simulator.