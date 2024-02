Renault è una casa automobilistica francese fondata nel 1899 che ha sempre sfornato veicoli di ottima qualità e fattura.

Il logo è sparso in tutto il mondo e la produzione non si limita esclusivamente a veicoli leggeri ma anche veicoli industriali e addirittura da corsa.

Le automobili più famose dell’azienda sono, senza ombra di dubbio, la Renault Megane e la Renault Clio.

Anche la casa automobilistica francese, come molte altre, ha preso a cuore l’interesse per l’eco sostenibilità, tanto da produrre una serie di ottimi modelli elettrici come la Renault Zoe, l’elettrica più venduta del 2020.

Negli ultimi giorni, Renault è salita alla ribalta per un’operazione molto apprezzata, che potrebbe spingere molti automobilisti a scegliere il logo francese per l’acquisto della loro prossima automobile.

Renault, al via gli incentivi senza alcuna limitazione

Renault Italia ha deciso di effettuare un’operazione che potrebbe rivelarsi più che vincente. A fronte della crisi sempre più incisiva e degli incentivi per le automobili previsti solo per marzo, l’azienda ha optato per l’anticipo della somma dei benefici statali destinati ai veicoli elettrici.

Ciò significa che qualsiasi cliente decida di acquistare un’automobile elettrica nel mese di febbraio, o fino all’entrata in vigore degli incentivi statali, avrà un’incredibile sorpresa: ovvero un contributo fino a 13.750 euro da parte dell’azienda per l’acquisto effettuato se contemporaneamente si effettua la rottamazione di un vecchio veicolo dal valore di 2.000 euro.

Sul sito di Renault Italia sono stati già fatti alcuni calcoli e si è visto che la rata mensile per una Renault Megane elettrica corrisponderebbe a circa 190 euro, quella per una Renault Scenic o per una Renault Kangoo rispettivamente di 250 e 275 euro e quella per una Renault Twingo addirittura di soli 40 euro! Infatti le offerte saranno valide per tutti i veicoli elettrici della casa francese in commercio.

Inoltre l’anticipo degli incentivi non prevede nessuna somma da anticipare, né tanto meno limiti di ISEE.