Il settore videoludico potrebbe essere scosso da una rivoluzione che potrebbe arrivare molto presto. Microsoft starebbe valutando di rinunciare alla line-up di titoli in esclusiva per le console Xbox.

Tutti i giochi realizzati dagli studi associati all’azienda di Redmond potrebbero diventare dei titoli multipiattaforma. Questa indiscrezione sta iniziando a circolare insistentemente nel settore e sembra acquisire forza ogni ora che passa.

Inizialmente, Microsoft renderà disponibili per console Sony, titoli importanti come Starfield ma il passaggio al multipiattaforma includerà l’intero catalogo Xbox. Il cambiamento è talmente epocale che potrebbe modificare profondamente gli assetti del settore.

Microsoft potrebbe rivoluzionare il settore del gaming rinunciando alle esclusive, portando i propri titoli più iconici anche su console Sony

Infatti, tutte le aziende produttrici di console come Sony, Nintendo e Microsoft stessa hanno sempre basato la propria forza sui titoli in esclusiva. Alcune produzioni AAA, i titoli di fascia alta, hanno un appeal unico verso i giocatori e possono determinare l’acquisto delle relative console solo per poterci giocare.

Basti pensare ad esclusive come le saghe di Forza Motorsport, Halo e Gears of War per Microsoft. Son può contare su Marvel’s Spider-Man, Uncharted e The Last of Us solo per citarne alcune. Non bisogna dimenticare Nintendo con i titoli che compongono la serie di giochi dedicati a Super Mario e Legends of Zelda.

Il motivo di questo cambiamento non è chiaro ma potrebbe essere legato a differenti esigenze da parte di Microsoft. Alcuni analisti sostengono che il divario nelle vendite tra Xbox One S|X è ormai incolmabile rispetto a PlayStation 5. Per questo motivo, l’azienda di Redmond sta provando il tutto per tutto per migliorare i profitti, rendendo i proprio giochi disponibili anche per la concorrenza.

Infatti, a causa di un minor numero di console in circolazione, anche le vendite dei giochi ne risentono. Aprire le esclusive permetterà di intercettare un nuovo bacino di utenza che ha voglia di scoprire nuovi titoli prima inaccessibili. L’appel generato dai titoli in esclusiva per Xbox è alto in quanto i franchise sono molto solidi e interessanti.

Non sorprenderebbe se molti utenti Sony sarebbero più che entusiasti di questa apertura verso il loro ecosistema. Chiaramente, l’arrivo dei titoli Xbox su PlaStation 5 e PS4 sarebbe una vittoria per i videogiocatori ma, rappresenterebbe una “sconfitta” morale per il progetto Xbox di Microsoft.