Iliad costa 9 EURO al mese e offre un servizio GRATIS

Ogni gestore che si rispetti vuole dare ogni volta prova di grande forza soprattutto nei confronti degli altri provider. Molte aziende si stanno affannando a produrre sempre più offerte mobili di livello, quelle piene di contenuti che tutti si aspettano per poter cambiare gestore. Al momento è molto più semplice rispetto al passato, siccome prima bisognava attendere molto e soprattutto quell’offerta ogni tanto che potesse far venire l’acquolina in bocca. Ora però è tutto diverso visto che i gestori mobili in grado di proporre quantità, qualità e risparmio allo stesso tempo sono talmente tanti da far venire l’imbarazzo della scelta.

Queste opzioni spingeranno diversi utenti a pensare di rientrare, soprattutto dopo aver lasciato alcuni provider tempo addietro. Tra i gestori più importanti che possono intercettare i clienti in questo momento con offerte straordinarie c’è sicuramente Iliad. Il vero e proprio punto di forza dell’azienda consiste come sempre nella quantità e nel prezzo, impareggiabili in giro per tutta Italia. Proprio basandosi su questi capisaldi dunque Iliad farà di tutto per battere la concorrenza, soprattutto quella dei gestori virtuali.

Sul sito ufficiale c’è una promozione mobile che in tanti hanno apprezzato negli ultimi anni più volte e che risponde al nome di Giga 150.

Iliad rispolvera alla sua vecchia Giga 150, è sempre una delle più convenienti e amate

Direttamente sul sito ufficiale di Iliad sono disponibili sempre tutte le offerte che il gestore dispone. Oggi il ruolo chiave viene riservato come sempre a una delle promo della gamma Giga, più precisamente la Giga 150.

Al suo interno questa clamorosa offerta non manca veramente nulla, offrendo minuti, messaggi e giga per navigare. Si parte dai minuti che sono senza limiti verso tutti, esattamente come i messaggi. Ci sono poi 150 giga in 5G per navigare.

Il prezzo mensile è di 9,99 € e il 5G è totalmente gratuito. Ricordiamo che c’è il costo di attivazione che solo per la prima volta costerà, anch’esso, 9,99 €.