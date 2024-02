Iliad contro Vodafone e TIM, la GIGA 150 fa questo REGALO

Il successo è arrivato subito per Iliad che infatti ha raccolto milioni e milioni di utenti in Italia. Questo gestore fin dal 2018 ha dato prova di grande maturità. In effetti non aver cambiato strategia ha condotto Iliad a dominare anche su aziende molto più forti almeno all’inizio, le quali hanno nomi del calibro di TIM e Vodafone.

L’obiettivo era proprio questo ed effettivamente continua ad essere conseguito ogni giorno. Ora come ora l’offerta da sottoscrivere assolutamente, proprio per via dei suoi contenuti e del suo prezzo fisso, è la Giga 150. In basso tutte le informazioni del caso.

Iliad: la Giga 150 è tornata con il suo prezzo assurdo e con ottimi contenuti

Gli utenti che non hanno trovato ancora una sistemazione, avendo l’idea di cambiare gestore, possono finalmente sbarcare in Iliad. Il celebre gestore infatti può riuscire anche questa volta ad accaparrarsi un gran numero di nuovi clienti, proprio grazie alla sua offerta migliore. Stiamo parlando ovviamente di quella Giga 150 che è ritornata in maniera trionfale, sempre con lo stesso prezzo, sempre con i soliti contenuti e sempre con il solito regalo.

Come si può vedere direttamente sul sito ufficiale, la promozione mobile offre tutto ciò che serve tra minuti, giga e messaggi. La Giga 150 comprende al suo interno minuti senza limiti per telefonare tutti, ben 150 giga in 5G ed SMS senza limiti. Il prezzo mensile resta sempre uguale, ovvero 9,99 € per sempre.

Di certo c’è un vantaggio fondamentale per chi sottoscrive questa promozione mobile, ovvero quello di avere 5G praticamente gratis. Tale standard verrà conferito a tutti coloro che hanno ovviamente uno smartphone compatibile, altrimenti si nevigherà con il 4G. Ricordiamo che questa soluzione mobile, con questo prezzo, garantisce anche la sottoscrizione di un’offerta in fibra ottica per la casa a prezzo agevolato. Quest’ultima costerà dunque solo 19,99 € e non 24,99 € al mese.