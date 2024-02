Nel panorama tecnologico odierno, l’utilizzo sempre più diffuso degli smartphone solleva interrogativi sulla possibile esposizione a radiazioni nocive. Mentre le conversazioni comuni riguardano spesso gli effetti della luce blu sugli schermi, la discussione sulle radiazioni emesse dai telefoni cellulari è spesso trascurata. Il Tasso di Assorbimento Specifico (SAR), misurato in Watt per chilogrammo (W/kg), è il parametro cruciale che quantifica quanto il corpo umano assorba queste radiazioni durante l’uso del telefono, con la Federal Communications Commission (FCC) che stabilisce limiti legali per garantire l’esposizione accettabile.

Smartphone a rischio: il 99,38% del limite SAR FCC

Gi smartphone attualmente in vendita che emettono radiazioni prossime al 99,38% del limite legale del SAR FCC rappresentano solo l’1% del mercato ma pongono una serie di interrogativi sulla sicurezza dell’esposizione alle radiazioni.

La radiazione dei telefoni cellulari è una forma di energia elettromagnetica emessa durante la trasmissione dei segnali, la cui penetrazione nel corpo umano solleva preoccupazioni sulla possibile dannosità per cellule e tessuti. Il SAR diventa quindi cruciale, rappresentando la quantità di radiazioni assorbite dal corpo umano. La FCC, regolamentando questo aspetto, impone limiti legali per garantire un uso sicuro.

I telefoni con le emissioni più alte

Tra i telefoni più pericolosi, spiccano marchi rinomati come Apple, Google e Samsung. E’ importante sottolineare però che anche in condizioni di SAR più elevato, ciò non implica necessariamente un rischio immediato per la sicurezza. È fondamentale invece adottare precauzioni in caso di esposizioni prolungate.

Gli effetti a lungo termine delle radiazioni dei telefoni cellulari non sono completamente chiari, ma alcuni studi suggeriscono un possibile aumento del rischio di tumori al cervello e danni al DNA. I bambini e gli adolescenti sono particolarmente suscettibili, data la fase di sviluppo dei loro corpi.

Ridurre l’esposizione: consigli pratici

Se c’è preoccupazione riguardo all’esposizione alle radiazioni, ci sono passaggi che possono essere intrapresi per ridurre i rischi.

L’utilizzo di auricolari o vivavoce , l’invio di SMS anziché chiamate quando possibile;

Mantenere il telefono in modalità aereo quando non in uso

Si tratta di tutte misure pratiche per ridurre l’esposizione.