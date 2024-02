Gli smartphone sono diventati una parte integrante della vita quotidiana, sempre presenti nelle nostre mani, nelle tasche dei pantaloni o sui comodini durante la notte. L’uso smodato di questi dispositivi è diffuso, e i possibili effetti sulla salute sono ancora oggetto di studio e ricerca. Il dibattito sull’impatto degli smartphone sulla salute è un tema che suscita preoccupazioni e dibattiti da diversi anni.

Mentre alcuni esperti cercano di tranquillizzare il pubblico riguardo agli effetti delle radiazioni emesse dai dispositivi, c’è un crescente consenso su come l’uso eccessivo degli smartphone possa avere impatti negativi sulla salute.

Come riconoscere gli smartphone con maggiori radiazioni

Nel processo decisionale per l’acquisto di uno smartphone, è importante considerare non solo il prezzo e il design. Non tutti sono consapevoli della differenza tra i vari modelli in termini di emissioni radiomagnetiche. Le valutazioni, in materia, sono espresse attraverso il parametro SAR (Specific Absorption Rate), che rappresenta i watt assorbiti per chilogrammo di corpo. A livello internazionale, un SAR di 2,0 W/kg rappresenta il limite massimo di sicurezza per l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche emesse dagli smartphone.

In generale, per mitigare gli effetti dannosi degli smartphone sulla salute, gli esperti raccomandano alcune precauzioni. Innanzitutto, si consiglia di limitare l’uso degli smartphone, utilizzare auricolari durante le lunghe telefonate e scegliere dispositivi con un tasso SAR basso. A tal proposito, è possibile consultare i valori SAR per ogni modello, prima del suo acquisto. In questo modo ogni utente ha la possibilità di effettuare un acquisto sicuro ed informato. Inoltre, un ulteriore suggerimento per ridurre l’esposizione alle radiazioni è quello di evitare di posizionare gli smartphone sul comodino durante la notte, soprattutto sotto il cuscino.

L’adozione di abitudini più consapevoli ed attente può contribuire a mitigare gli effetti potenzialmente dannosi degli smartphone sulla salute umana e anche quelli sull’ambiente che ci circonda. Un giusto comportamento nei confronti del nostro dispositivo smartphone, insieme a scelte oculate per quanto riguarda l’acquisto dei nuovi dispositivi possono essere primi importanti passi per prevenire futuri problemi. Ribadiamo che la questione non ha ancora avuto conferme certe, ma in ogni caso un comportamento a tutela della salute è ugualmente consigliato.