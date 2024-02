Hisense, colosso nell’industria dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, si conferma per l’ennesima volta tra i leader del mercato mondiale delle televisioni. Nel 2023, il brand ha mantenuto il secondo posto a livello globale per volume di spedizioni, segnalando non solo la qualità dei suoi prodotti ma anche una strategia aziendale vincente in un settore altamente competitivo.

Crescita Continua in un Mercato Competitivo

Secondo il “2023 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands” pubblicato da AVC Revo, uno dei principali istituti di ricerca di mercato, Hisense ha registrato 25,9 milioni di spedizioni a livello mondiale nel 2023. Questo risultato è significativo, soprattutto considerando che Hisense è l’unico tra i primi cinque marchi a livello mondiale a segnalare una crescita costante negli ultimi sei anni.

La strategia di globalizzazione di Hisense ha giocato un ruolo cruciale in questo successo. Attualmente, l’azienda gestisce 34 parchi industriali, 25 centri di ricerca e sviluppo e possiede 66 società all’estero, evidenziando un impegno notevole verso l’innovazione e la presenza globale.

Espansione Impressionante nei Mercati Esteri

Il 2023 ha visto Hisense realizzare un incremento del 12,2% nelle spedizioni nei mercati esteri, con un’accelerazione particolare nei mercati nordamericani ed europei, dove ha raggiunto una crescita a due cifre. Questo dimostra l’efficacia della strategia di espansione del marchio e la sua capacità di adattarsi e prosperare in diversi contesti geografici e culturali.

Innovazione e Riconoscimenti al CES 2024

La partecipazione di Hisense al CES 2024 a gennaio ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come leader dell’innovazione. I suoi prodotti di punta, tra cui i TV ULED X e i Laser TV, hanno ricevuto oltre 30 premi, riconoscendo l’eccellenza nell’innovazione e nelle performance.

Un 2024 all’Insegna dello Sport

Con il 2024 che si preannuncia come l’anno dello sport, Hisense, in qualità di sponsor ufficiale dell’EURO 2024, è pronta a lanciare nuovi prodotti televisivi all’avanguardia. L’obiettivo è offrire esperienze immersive agli utenti, sia nel gaming che nella visione di contenuti, e rafforzare il legame tra i tornei sportivi e gli appassionati di calcio con una strategia di mercato innovativa nel settore sportivo.

La posizione di Hisense nel mercato globale delle TV è il risultato di una strategia aziendale lungimirante, focalizzata sull’innovazione, l’espansione internazionale e l’attenzione alle esigenze dei consumatori. Con il suo impegno costante verso la qualità e l’innovazione, Hisense si conferma non solo come un leader nel settore delle tecnologie di consumo ma anche come un marchio in grado di connettersi con il suo pubblico attraverso esperienze di visione senza pari.