L’operatore telefonico virtuale PosteMobile propone spesso svariate offerte piuttosto convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare per il periodo della festività del Carnevale, l’operatore ha deciso di far tornare una delle sue offerte proposte in passato. Stiamo parlando dell’offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB. Rispetto al passato, questa volta l’operatore la sta proponendo con un prezzo differente rispetto a prima. Vediamo qui di seguito i dettagli.

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha fatto tornare disponibile la sua offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB. Come già accennato in apertura, in particolare, questa offerta è stata già proposta in passato dall’operatore. Ora, però, l’operatore ha deciso di riproporla ma con un prezzo.

Tutti i nuovi clienti che attiveranno questa offerta, infatti, dovranno sostenere un costo di 5,99 euro al mese. Si tratta quindi di 1 euro in più rispetto a quando l’operatore l’ha proposta in passato, dato che aveva un costo di 4,99 euro al mese. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta in questione sarà attivabile soltanto online. In particolare, l’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti, sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Nel suo bundle, l’offerta PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come già detto inizialmente, è di 5,99 euro al mese. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili tante altre offerte mobile super interessanti. Una di queste è l’offerta denominata PosteMobile Creami Extra WOW 300. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, include ogni mese addirittura fino a 300 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà di 11,99 euro al mese.