Samsung Galaxy A25 5G è uno dei migliori smartphone della fascia medio-bassa, un dispositivo che nasce per soddisfare le esigenze dell’utente che vuole cercare di spendere non più di 400€, per avere comunque tra le mani un prodotto assolutamente in grado di raggiungere prestazioni di ottimo livello generale. Tutto parte con l’eccellente display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, capace di fornire una perfezione nella riproduzione dei colori quasi unica nella sua fascia di prezzo di posizionamento.

Il processore è di casa Samsung Exynos (precisamente 1280), la cui configurazione si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a raggiungere 1TB complessivo. La batteria permette di godere di una autonomia discreta, grazie al componente dalla capacità di 500mAh, che supporta anche la ricarica rapida, non a livelli di prodotti Xiaomi o Oppo, ma comunque più che accettabile data la spesa da sostenere per l’acquisto.

Samsung Galaxy A25 5G: offerta da non credere disponibile su Amazon

Se pensavate che il prezzo di Samsung Galaxy A25 5G fosse elevato, dovete ricredervi sin da subito, infatti il suo listino è di 369 euro, ma con le numerose offerte applicate da Amazon, gli utenti possono raggiungere un risparmio molto più alto del previsto. Oggi è stato applicato uno sconto del 20%, così da riuscire a dover investire solamente una quota di 293,61 euro per il suo acquisto a questo link.

Il comparto fotografico è rappresentato da 3 sensori differenti, posti esattamente nella parte posteriore del device, con il principale da 50 megapixel, per immagini di alta qualità e frequenza di campionamento a 500Hz, passando poi per un sensore anteriore da 13 megapixel, che dovrebbe essere in grado di immortalare selfie di ottima fattura in ogni condizione di luce.