Il prezzo di una delle migliori soundbar LG è letteralmente crollato su Amazon, in questi giorni è possibile approfittare di una riduzione del 30%, così da essere sicuri di poterla acquistare con un risparmio importante. Il prodotto è compatibile con tutti i televisori in circolazione, così da risultare versatile ed alla portata di ogni singolo consumatore in Italia.

Il modello di cui parliamo è LG SQC2, una soundbar composta da due parti, quindi a 2.1 canali, con subwoofer staccato dal corpo principale e dal collegamento wireless (quindi non viene richiesto l’utilizzo di un cavo per il collegamento di entrambe le parti). La potenza massima erogabile è di 300W, sulla superficie si trovano vari tipi di connettori, si parte da un classico ingresso ottico, per poi passare attraverso ingresso AUX da 3,5mm, USB o ovviamente per la connessione senza fili bluetooth.

Soundbar LG: che risparmio su Amazon

Le soundbar sono in genere accessori dedicati agli audiofili, o comunque a coloro che vogliono apprezzare il sound di cinema, serie TV e similari, godendo di una immersività che nemmeno il migliore impianto audio è in grado di offrire. Il set di LG SQC2 è tutt’altro che costoso, infatti il suo listino sarebbe di 198 euro, al quale viene applicato uno sconto del 30%, per arrivare in finale a spendere solamente 138,99 euro (sempre con garanzia di 2 anni). Potete acquistare direttamente a questo link.

Il modello indicato nell’articolo presenta una lunghezza di 95 centimetri, ciò sta a significare che risulta essere adatto più che altro per televisori a partire da 43 pollici, in quanto se utilizzata su modelli più piccoli, risulterebbe praticamente in eccesso andando oltre i bordi del dispositivo (oltre che sarebbe anche anti-estetico e brutto da vedere).