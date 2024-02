In una recente intervista, l’ex direttore dell’ufficio del Pentagono per l’indagine sui “fenomeni anomali non identificati” o UAP, Sean Kirkpatrick, ha riconosciuto apertamente che diversi avvistamenti di UFO potrebbero essere collegati a progetti segreti di origine terrestre.

Durante un podcast con Peter Bergen di CNN, Kirkpatrick, che ha da poco lasciato il servizio governativo, ha evidenziato che numerosi avvistamenti di astronavi inizialmente non identificate, che spaziano da famosi casi come Roswell a eventi più recenti legati a palloni spia cinesi, potrebbero essere il frutto di progetti militari, operazioni di intelligence o addirittura iniziative commerciali mantenute segrete. Va sottolineato che il termine “UFO” comprende anche gli USO, cioè gli oggetti sommersi non identificati.

Le rivelazioni dell’ex dipendente

Kirkpatrick ha rivelato come sfere di dimensioni considerevoli con cubi al loro interno, sono in realtà parte della prossima generazione di droni sferici. Questi droni rappresentano solo una delle numerose tecnologie avanzate attualmente commercializzate, molte delle quali sfuggono alla conoscenza da parte del pubblico.