Blink Energy è una piccola startup israeliana nel campo medicale, startup che ha già portato a termine numerosi progetti, recentemente ha condiviso un video delle loro nuovi lenti a contatto con tecnologia di comunicazione oculare BlinkIT.

BlinkIT è la piattaforma che fornisce energia e capacità di comunicazione a dispositivi oculari, parliamo sia di lenti a contatto o impianti oculari. Diciamo che BlinkIT può essere definito un “dispositivo oculare connesso”, questo almeno è il termine utilizzato dalla startup.

Analizzando il video qui sotto, vediamo che si tratta di un prodotto smart patch applicato a una lente a contatto speciale. Per “smart patch” si intendono quei dispositivi indossabili che forniscono monitoraggio e rilevamento di dati in tempo reale, l’esempio più classico, sono i cerotti intelligenti utilizzati per scopi medici.

Cyberpunk vibes 👀 This is a working platform providing power and communication capabilities to a signaling contact lens made by BLINK ENERGY AR contact lenses are possible via https://t.co/azT4Z8N2HM pic.twitter.com/GQxg8v4y8M — Ben Geskin (@BenGeskin) January 29, 2024

Altri dettagli sulle nuove lenti a contatto di Blink

Il BlinkIT nel video, è formato da una lente a contatto rigida con parte elettroniche (ASIC) su uno smart patch posizionato sopra la palpebra. Il funzionamento di base sembra anche essere semplice, basta connettersi, tramite wireless con un’app mobile e, sebbene Blink Energy non lo specifichi con chiarezza, probabilmente il modulo per la connettività e la batteria si trovano sull’elemento attaccato alla pelle nei pressi della tempia.

L’obiettivo principale di Blink è creare partnership con i principali produttori di dispositivi oculari intelligenti, cercando di affrontare nel futuro sfide legate soprattutto all’alimentazione, e di conseguenza all’autonomia d’uso. Ovviamente le applicazioni di queste nuovi lenti a contatto saranno innumerevoli, e vanno dall’assistenza a persone con problemi di vista ad applicazioni generiche di Realtà Aumentata.