TikTok è pronta a rilanciare una novità per quanto riguarda i video dato che ha intenzione di aumentare la loro lunghezza fino a 30 minuti; questo potrebbe andare a creare delle rivalità tra i vari social che già utilizzano la riproduzione video molto elevata come YouTube. Il fatto che i video di TikTok potrebbero durare di più fa si che vengano inseriti contenuti molto approfonditi per migliorare la visione degli stessi e lasciare più libertà ai loro creatori.

Questa novità è in fase di test quindi non è sicuro se venga introdotta oppure no, certo è che se questa nuova caratteristica di TikTok venisse confermata e pubblicata, cambierebbe il modo in cui viene usato il social, dato che i video sono più lunghi e più esplicativi nella maggior parte delle volte per cui garantirebbe la migliore espressione per chi realizza i video per far comprendere un certo tema in modo migliore di una semplice clip riassuntiva come è stato sempre fatto.

TikTok, nuovo aggiornamento per gli utenti

TikTok ha consentito agli utenti di realizzare solamente dei piccoli spezzoni di video di qualche minuto, perché si è partiti da 15 secondi fino ad arrivare a 15 minuti, adesso però ha deciso che questa durata andava ampliata fino a 30 minuti dato che così facendo lascerebbe spazio alla creatività e a tutti quei contenuti che non potrebbero essere inseriti in 15 minuti. Questo può dare la possibilità a tutti di monetizzare su entrambe le piattaforme come per YouTube dove i brevi video vengono chiamati Shorts, o Instagram/Facebook dove invece vengono chiamati Reel.

L’ aggiornamento per i video più lunghi arriverà nelle prossime settimane dato che servirà un tempo per le sperimentazioni e anche se inizialmente verrà concesso solamente a utenti selezionati, successivamente potrebbe essere esteso a tutti facendo in modo da garantire una maggiore qualità di visione dei contenuti.