“La fine di un’era” risuona come il canto del cigno nel mondo dell’intrattenimento online, con l’annuncio sorprendente di Pokimane che dice addio a Twitch.

Imane “Pokimane“ Anys, la celebre streamer marocchina-canadese nata nel 1996, ha scatenato una vera e propria bomba nella giornata di ieri, con un messaggio su X che recitava: “La fine di un’era. Twitch è stata la casa mia per un decennio. Ma è ora di esprimere la mia gratitudine a tutti voi per i ricordi e l’affetto che mi avete donato durante i giorni dedicati a League of Legends, Fortnite ed Among Us”. La risposta immediata da parte del team di Twitch è stata un commosso saluto, riconoscendo il percorso straordinario di uno dei volti più iconici della loro piattaforma e augurandole il meglio per il futuro.

Quale sarà il futuro di Pokimane?

Durante gli anni, Pokimane ha conquistato il cuore degli spettatori, accumulando un incredibile seguito di 9,3 milioni su Twitch. La sua decisione di lasciare la piattaforma solleva naturalmente molte domande sul suo futuro. Seguirà le orme di Félix “xQc“ Lengyel su piattaforme concorrenti come Kick, o intraprenderà una nuova avventura su YouTube Gaming per unirsi a content creator come Ludwig Ahgren?

Sebbene i suoi piani futuri siano momentaneamente avvolti nel mistero, è probabile che i suoi fedeli seguaci siano già pronti a seguirla ovunque vada. Nel frattempo, questo annuncio rappresenta un duro colpo per Twitch, che si trova già a dover fronteggiare la perdita di diverse personalità di spicco e a fare i conti con problemi finanziari, come evidenziato dai recenti licenziamenti del 35% del personale all’inizio del 2024.

Il panorama dell’intrattenimento online è in costante evoluzione, e il passaggio di figure influenti tra le piattaforme rappresenta un elemento chiave di questa dinamica. Mentre Twitch affronta queste sfide, il futuro di Pokimane sarà seguito con attenzione, sia dai suoi fan affezionati che dalla comunità dell’intrattenimento digitale nel suo complesso. La sua decisione potrebbe anche gettare ulteriori riflessioni sulla competitività delle piattaforme di streaming e sulla loro capacità di mantenere le personalità più significative nel loro ambito.