L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha dalla sua parte tante offerte di rete mobile di tipo operator attack. Si tratta spesso di offerte davvero convenienti e con tanto da offrire. Una delle ultime arrivate e una delle più apprezzate è l’offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’offerta sarebbe dovuta terminare diverse volte, ma l’operatore ha sempre deciso di prorogarne la sua disponibilità. Ora è infatti arrivato il momento della sesta proroga.

Very Esclusiva 4,99 euro, arriva la sesta proroga per questa super offerta

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare ancora una volta la disponibilità della sua super offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva 4,99. Come già detto in apertura, si tratta di un’offerta che ha riscosso un notevole successo e ora è arrivata per l’appunto alla sesta proroga.

Questo suo enorme successo tra gli utenti è dovuto senz’altro al suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. L’offerta in questione, infatti, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare su rete 4G di WindTre con una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. L’offerta mobile include poi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti.

Il costo di Very Esclusiva è davvero molto basso. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno infatti pagare soltanto un costo irrisorio di soli 4,99 euro al mese. L’operatore Very Mobile ha inoltre deciso di offrire gratuitamente senza costi sia il costo di attivazione sia il costo della scheda sim. Ricordiamo però che si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile solo da chi richiederà la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.