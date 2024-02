Scheda Video Gaming GeForce RTX 4080 SUPER ad un COSTO mai visto

La recente disponibilità della scheda GEFORCE RTX 4080 SUPER sulla piattaforma Amazon, nella versione appartenente alla linea MSI, ha attirato l’attenzione degli appassionati di gaming e degli amanti della grafica avanzata. Le schede, vendute e spedite direttamente da Amazon, offrono un’affidabilità senza rischi per gli acquirenti, rendendo l’investimento parecchio allettante.

Questa proposta è particolarmente interessante dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, considerando che la scheda GeForce RTX 4080 di base è stata di recente difficile da trovare a meno di 1.300 euro. Ora, grazie alla disponibilità della RTX 4080 SUPER su Amazon, gli utenti hanno l’opportunità di accedere a prestazioni superiori senza dover sacrificare un budget significativo.

Specifiche e costo scheda GEFORCE su Amazon

La scheda GEFORCE RTX 4080 SUPER è basata sulla GPU AD103, la stessa della RTX 4080, ma offre un notevole incremento di potenza con 10240 CUDA core rispetto ai 9728 della RTX 4080. La GPU opera a frequenze leggermente superiori, con un clock di base di 2295 MHz e un boost clock di 2550 MHz, rispetto ai 2205 / 2505 MHz della RTX 4080. Le specifiche della memoria VRAM rimangono invariate con 16 GB di GDDR6 su un bus di 256 bit. Tuttavia, la RTX 4080 SUPER presenta una velocità di memoria superiore a 23 Gbps, in confronto ai 22,4 Gbps della RTX 4080, portando la bandwidth a 736 GB/s da precedenti 717 GB/s. Il TGP della scheda rimane identico a quello della RTX 4080, ovvero 320W. Le dimensioni precise sono ‎33,7 x 14 x 0,1 cm ed in totale pesa 1,9 kg.

Secondo NVIDIA, la GeForce RTX 4080 SUPER regala prestazioni fino al 40% superiori rispetto alla GeForce RTX 3080 Ti senza Frame Generation, posizionandola come una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e grafica che cercano il massimo delle prestazioni. La promo su Amazon rende questa nuova scheda grafica una proposta allettante per coloro che cercano un aggiornamento di livello superiore. Ora, quanto viene a costare la scheda? Il prezzo riportato sullo store è di 1259,00 euro, con garanzia di recesso entro 30 giorni in caso di problematiche.