Spesso quando ci si approccia ad acquistare un dispositivo elettronico costoso, come un computer o uno smartphone, si deve prestare attenzione alle eventuali truffe a cui si potrebbe incappare.

Quando si effettuano degli acquisti online potrebbe venire il dubbio che il prodotto non sia del tutto originale e si vorrebbe in qualche modo testare l’autenticità del dispositivo.

Per i dispositivi Apple questo è possibile, infatti esistono diverse tecniche per verificare che un dispositivo con la Mela sia effettivamente originale o meno.

Le tecniche variano in base al dispositivo in questione oppure in base al momento in cui si vuole effettuare la verifica, se prima dell’acquisto oppure dopo, a dispositivo già arrivato.

Dispositivi Apple, le tecniche per riconoscerne l’autenticità

Per quanto riguarda il modo per confermare l’autenticità del dispositivo Apple che si intende comprare, la tecnica riguarda principalmente gli acquisti nei negozi fisici perché si tratta di tattiche visive e tattili.

I dispositivi non originali sono molto simili a quelli autentici e distinguerli è davvero molto difficile. Tuttavia ci sono alcune piccole differenze su cui si può contare, come il testo e il font delle confezioni e il peso e le dimensioni del dispositivo.

Un metodo efficace per controllare l’originalità del prodotto dopo l’acquisto è invece il numero di serie del dispositivo in questione. Controllarlo è semplice ma il metodo varia a seconda del dispositivo. Per gli iPhone è necessario aprire Impostazioni-Generali e Info.

Per i Mac invece è necessario aprire il Menu Apple, successivamente Informazioni su questo Mac e in Panoramica apparirà il numero di serie che sancirà l’autenticità del prodotto.