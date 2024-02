Hyundai IONIQ 5 N: il Futuro dell'Elettrico ad Alte Prestazioni

Hyundai ha lanciato il suo primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni, l’IONIQ 5 N, in Italia, aprendo le porte a una nuova era di veicoli elettrici centrati sul guidatore. La Hyundai IONIQ 5 N dona agli automobilisti un’esperienza di guida eccezionale sia su strada che in pista, progettata per soddisfare le esigenze quotidiane.

Il modello è disponibile esclusivamente nell’allestimento N Performance, che vanta una serie di caratteristiche premium. Tra queste, troviamo cerchi in alluminio forgiato da 21” con pneumatici Pirelli P-Zero, sospensioni a controllo elettronico, Electronic Limited Slip Differential (e-LSD) e Prese d’aria attive. L’attenzione ai dettagli si estende agli interni, con sedili Sportivi N rivestiti in misto pelle/stoffa, pedaliera in metallo e tecnologie pratiche come il Vehicle-to-Load (V2L). Anche la sicurezza non è stata trascurata, con la IONIQ 5 N equipaggiata con tutti i più recenti sistemi di Hyundai Smart Sense, tra cui il Sistema di assistenza anti-collisione frontale, Sistema di mantenimento al centro della corsia, Highway Driving Assist e molti altri.

Il prezzo di listino pare essere di 76.900 € al quale vanno aggiunte le dovute differenze in base agli optional scelti.

Tecnologia all’Avanguardia della Hyundai IONIQ 5 N

Le caratteristiche distintive dell’auto emergono nel suo cuore tecnologico. Basata sulla Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai con tecnologia a 800V, la batteria da 84 kWh offre un’autonomia WLTP di 488 km. La ricarica rapida è un punto forte, con la capacità di passare dal 10% all’80% in soli 18 minuti. Il motore elettrico, capace di raggiungere i 21.000 giri/minuto, eroga una potenza di 478 kW / 650 CV e 740 Nm di coppia con la funzione N Grin Boost attivata. Questo, combinato con la tecnologia avanzata della piattaforma E-GMP, offre prestazioni straordinarie e una guidabilità eccezionale.

La tecnologia N di Hyundai gioca un ruolo cruciale nell’esperienza di guida dell’IONIQ 5 N. La gestione termica avanzata della batteria assicura resistenza ottimale anche in condizioni di guida estreme, mentre il sistema N R-MDPS (Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering) migliora la risposta dello sterzo. Le caratteristiche esclusive come l’N Active Sound+ e l’N e-shift contribuiscono inoltre a creare un’esperienza di guida futuristica, generando suoni simili a quelli delle auto a combustione interna sincronizzati con cambi di marcia simulati.

La personalizzazione è al centro dell’esperienza dell’IONIQ 5 N, con la funzione N Race che permette al conducente di scegliere tra modalità “Sprint” o “Endurance” per ottimizzare la potenza o l’autonomia sulla pista. La frenata rigenerativa, il N Pedal e la funzione N Road Sense migliorano ulteriormente la dinamica di guida e le prestazioni. Per gli amanti della pista, la IONIQ 5 N offre il Track SOC, che calcola automaticamente il consumo della batteria per ogni giro e l’N Drift Optimizer, che mantiene gli angoli di derapata. In più, la N Launch Control dona tre livelli di trazione per partenze fulminee.