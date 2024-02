Halo Infinite si ferma alla quinta stagione

343 Industries ha recentemente annunciato che non ci sarà una sesta stagione di Halo Infinite. Ma verranno rivisitati gli aggiornamenti, rendendoli più leggeri per concentrarsi nei progetti futuri. Gli sviluppatori affermano, infatti, che verrà utilizzato un approccio differente, simile alla Master Chief Collection. In sostanza verranno rilasciati i nuovi contenuti pian piano nel tempo.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato dal team di sviluppo che non ci saranno più nuove stagioni, ma verranno introdotte solamente nuove Operazioni. Il tutto sta a significare che il supporto per Halo Infinite.

Secondo 343 Industries Halo Infinite potrebbe essere arrivato alla fine dei suoi giorni

Stando ad un report di VGC, 343 Industries sta lavorando a nuovi progetti. Ciò porterà il gioco quasi alla fine della sua era, ma soprattutto termineranno gli sviluppi delle Season. «Sarà un anno emozionante per Halo, per noi qui allo studio. Abbiamo un team dedicato che supporterà Halo Infinite da qui in avanti, ma sì, abbiamo anche team aggiuntivi che stanno accelerando verso il futuro con nuovi progetti… ci sono tante cose che stiamo cucinando qui». Queste informazioni lasciano intendere che uno dei nuovi progetti potrebbero essere Halo in Unreal Engine 5. Secondo alcune indiscrezioni, questo titolo sarebbe in sviluppo già da 2 anni a questa parte. Stando però a ciò che ha affermato il community manager, potrebbero esserci altri titoli in corso i sviluppo.

In conclusione, nonostante Halo Infinite sia stato il gioco più giocato su Xbox dell’anno scorso, sembra che gli sviluppatori abbiano preso la decisione di abbandonare il progetto per intraprendere strade più sensazionali.