Nonostante l’hype dal chiudifila della seconda trilogia del famoso sparatutto di 343, i problemi a livello tecnico e una campagna open world non troppo convincente non sono stati da meno all’uscita del gioco e nel suo primo anno di vita.

In molti si sono lamentati per l’assenza di migliorie nel multiplayer preannunciate a pochi mesi dal lancio del capitolo (agosto 2021), per una modalità forge per creare missioni poco creativa e molto limitante per i giocatori e per una personalizzazione in-game poco permissiva e molto influenzata dalle transazioni.

Infatti nonostante il comparto tecnico del videogioco fosse ed è tutt’ora impeccabile le prime season del gioco sono state influenzate da aggiornamenti di poco rilievo rispetto agli effettivi problemi di gioco causando un emorragia sempre maggiore di player attivi nei server.

Questi problemi rilevati oramai ad un anno dall’uscita del 6° capitolo della trama originale del gioco, già scossa dal flop del suo predecessore, hanno portato a delle modifiche sostanziali nei team di sviluppo della 343 che ad inizio 2023 si vede costretta a licenziare moltissimi capigruppo e a dover aggiornare la formazione di programmatori per il motore slipspace proprietario di 343, i quali fino ad allora erano spesso programmatori freelancer non completamente preparati al motore avanzato di 343 portando così gravi carenze a livello di gestione aggiornamenti e risoluzione bug.

Halo Infinite: ecco gli aggiornamenti più richiesti

Con i recenti aggiornamenti del gioco seguenti il rinnovo dei team 343 si è assistita una vera trasformazione del multiplayer. 343 ha infatti deciso di ascoltare i propri fans:

La modalità forge è stata resa molto più vasta tanto da permettere a dei player di ricreare intere missioni dei capitoli passati mantenendo però la fluidità e il comparto tecnico dell’ultimo capitolo.

Tutti questi cambiamenti di rotta sembrano voler riportare l’icona videoludica sul suo vecchio tragitto attirando a se moltissimi nuovi players pur essendo ancora drasticamente al di sotto delle aspettative.

Solo il tempo e gli sforzi della 343 sapranno dirci quale sarà il destino dello sciagurato FRANCHISE iniziato da Bungie nel 2001.