Pixel Watch 3 verrà messo sul mercato in due dimensioni diverse, aggiungendo un altra dimensione a quello attuale di 41mm , a riferirlo 9to5Google basandosi su informazioni ricevute da Google stesso.

Pertanto il prossimo smartWatch di Google seguirà le orme dei suoi diretti competitor, a partire da Samsung con il Galaxy Watch 6 e 6 Classic che ha a disposizione 4 taglie diverse. Ma anche contro Apple con possibilità di scegliere Watch 9 con dimensioni da 41 o 45mm e Watch Ultra 2 che arriva a 49mm.

Pixel Watch 3, quando arriverà?

Il debutto dello smartwatch firmato Google potrebbe arrivare già quest’anno, ma, oltre alle dimensioni della cassa, non sono emersi ulteriori dettagli. Non è escluso però che Google possa annunciare le spefiche all’evento I/O che dovrebbe tenersi in primavera.

Sicuramente la mossa di marketing di Google di proporre due diverse dimensioni gli consentirebbe di diversificare l’offerta per raggiungere un pubblico più ampio e quindi vendere più copie.

Per fare un confronto riportiamo qua sotto le specifiche tecniche della generazione precedente di Pixel Watch:

display: AMOLED, 320ppi, fino 1.000nit, AOD, 3D Corning Gorilla Glass 5

AMOLED, 320ppi, fino 1.000nit, AOD, 3D Corning Gorilla Glass 5 processore: Qualcomm 5100, coprocessore Cortex M33

Qualcomm 5100, coprocessore Cortex M33 memoria: 2GB SDRAM, 32GB eMMC

2GB SDRAM, 32GB eMMC funzioni: SpO2, ECG, battito cardiaco, temperatura cutanea

SpO2, ECG, battito cardiaco, temperatura cutanea audio: microfono e speaker integrati

microfono e speaker integrati resistenza: 5ATM

5ATM OS: Wear OS 4.0

Wear OS 4.0 materiale: scocca in alluminio riciclato, cinturino in fluoroelastomero

scocca in alluminio riciclato, cinturino in fluoroelastomero connettività: WiFi 802/11n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

WiFi 802/11n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS batteria: 306mAh, ricarica 0-100% in 75 minuti

306mAh, ricarica 0-100% in 75 minuti dimensioni e peso: diametro 41mm, altezza 12,3mm, 31g

Google Pixel Watch 3 sarà il prodotto che innalzerà l’azienda americana nell’Olimpo degli smartwatch, dopo avere raggiunto ottimi risultati per quanto riguarda gli smartphone?.