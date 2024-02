Al giorno d’oggi uno dei temi più discussi in tutto il mondo è costituito senza alcun dubbio degli oggetti volanti non identificati definiti appunto come UFO, sono infatti tantissime le testimonianze che ogni giorno arrivano da tutto il mondo ma nessuno è mai riuscito a dare una spiegazione concreta a quanto si vede nei cieli.

Un un’intervista in cui è stato anche decisamente schietto, Sean Kirkpatrick, ex direttore dell’ufficio del Pentagono incaricato di indagare sui “fenomeni anomali non identificati” o UAP, ha dichiarato che la maggior parte degli avvistamenti riguarda principalmente progetti militari top secret.

Verità svelate

In un podcast con Peter Bergen di CNN, l’ex direttore che ha da poco lasciato il servizio ha rivelato che molte delle astronavi inizialmente non identificate, da Roswell ai recenti palloni spia cinesi, sono in realtà dei progetti militari segreti o commerciali.

Kirkpatrick ha dichiarato: “Esistono numerose tecnologie avanzate che vengono commercializzate e che le persone non riconoscono“, ad esempio alcuni oggetti sferici volanti con un cubo all’interno sono in realtà la nuova generazione di droni sferici del governo.

Sostanzialmente si tratterebbe di un progetto dell’Università di Singapore che prevede la presenza di cubi avvolti da materiale gonfiabile i cui estremi sono completati con dei propulsori per il volo.

Si tratta di rivelazioni che certamente eliminano tantissimi dubbi su tanti degli avvistamenti e degli ultimi anni, nel frattempo la NASA è certa che non ci siano prove evidenti dell’esistenza degli extraterrestri, non rimane che attendere a oltranza l’arrivo di eventuali dimostrazioni o smentite future in merito al tema.