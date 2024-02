Una stufa elettrica decisamente scontata vi attende su amazon, prodotto che può riservare all’utente finale ottime prestazioni, senza andare ad eccedere nel consumo effettivo, nonostante comunque possa raggiungere una potenza complessiva di 1500W.

A differenza di altri modelli più classici che potete trovare all’interno del catalogo aziendale, il suddetto è caratterizzato da una forma leggermente cilindrica, con una base circolare rotante, non raggiungerà angolazioni particolarmente elevate, basta quel 60° che riesce ad abbracciare alla perfezione l’utente medio nel riscaldamento dell’ambiente. Il sistema di controllo si divide in due parti differenti: da un lato la possibilità di regolare il tutto direttamente dal telecomando, incluso direttamente in confezione, dall’altro invece una serie di pulsanti fisici posti sul device stesso.

Stufa elettrica: il doppio sconto è incredibile

Il doppio sconto applicato alla stufa elettrica è davvero invitante, dovete considerare infatti che nell’ultimo periodo il suddetto prodotto era stato commercializzato al prezzo più basso di 27,06 euro, Amazon ha deciso tuttavia di andare nuovamente oltre, proponendo prima una riduzione del 10% sul suddetto prezzo, arrivando a 24,43 euro, per poi offrire la possibilità di applicare in pagina un coupon del 20%. In questo modo l’utente andrà effettivamente a pagare il prodotto poco meno di 20 euro, un quantitativo irrisorio rispetto al valore originario.

Il sistema di riscaldamento è uno dei più rapidi tra quelli effettivamente disponibili, bastano solo 2 secondi per iniziare ad emettere aria calda nell’ambiente, con una ventola che dovrebbe essere in grado di riscaldare senza problemi anche 27 metri quadrati. E’ assente alcun tipo di dispersione di corrente o calore, infatti il 100% dell’energia che la stufa assorbe dalla presa elettrica viene trasformata direttamente in calore, così da garantire anche un soddisfacente risparmio energetico.