Apple sta per implementare un display da 12,9 pollici su un iPad Air, rendendolo così il modello più grande della serie Air avuti finora in circolazione

Come tutti sappiamo, Apple è una garanzia con i suoi prodotti, un punto di riferimento nel campo dell’elettronica. L’azienda di Cupertino è rinomata per i suoi smartphone, ma anche gli altri prodotti non scherzano. Anche nel settore dei tablet è considerata una colonna portante, i suoi iPad sono considerati i migliori tablet iOS che si possano desiderare. Con il passare degli anni Apple ha prodotto sempre più modelli diversi di iPad, alcuni destinati alla fascia consumer e altri alle fasce più alte per chi ha bisogno di un uso più professionale.

Nelle ultime ore sono state rivelate alcune informazioni su quello che potrebbe essere il prossimo iPad Air che verrà lanciato sul mercato. Il nuovo dispositivo potrebbe essere un modello speciale, viste le sue dimensioni. Si tratta di un modello dotato di un display da 12,9″, molto probabilmente sarà l’iPad Air più grande mai visto.

L’azienda di Cupertino non ha mai lanciato un iPad Air così grande

Il display da 12,9″ di diagonale che verrà montato su iPad Air è stato usato unicamente per gli iPad Pro. Dai render ci viene mostrato che il nuovo gioiellino di Apple, come il precedente, avrà un pulsante Touch ID nella parte superiore e gli speaker saranno posizionati nella parte inferiore e superiore della scocca laterale.

Sempre sulla parte laterale troveremo la porta USB-C, e sul retro invece ci sarà un sistema fotografico aggiornato rispetto all’edizione precedente.

I rumor che riguardano il display ci indicano che potrebbe essere un mini LED. Per quanto riguarda il processore, si vocifera che installerà un processore Apple M2. Nonostante non ci siano molte informazioni riguardanti le tempistiche della presentazione, ci si aspetta che l’arrivo avverrà entro quest’anno.