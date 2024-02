Netflix, l'angolo che nessuno conosce è accessibile solo tramite questi codici

Netflix, la famosa piattaforma di streaming, offre un vasto catalogo di contenuti che spaziano tra vari generi e sottocategorie, alcune delle quali sono accessibili attraverso codici segreti specifici. Questi permettono agli utenti di esplorare titoli al di fuori delle raccomandazioni standard dell’algoritmo di Netflix, offrendo una personalizzazione ancora più ampia delle proprie esperienze di visione.

Netflix: sulla piattaforma ci sono un’infinità di codici a cui accedere

Per accedere a questo menu segreto, è necessario utilizzare la piattaforma di Netflix tramite browser web, poiché l’accesso tramite l’applicazione su smartphone, tablet o smart TV non è possibile. Dopo essersi collegati, si può digitare l’URL: https://www.netflix.com/browse/genre, seguito da uno dei codici segreti per accedere direttamente alla categoria desiderata.

Per esempio, per visualizzare film della durata di 90 minuti, il codice da inserire dopo l’URL è 81466194, rendendo il link completo: https://www.netflix.com/browse/genre81466194.

Di seguito, una selezione di codici utili per accedere a varie categorie nascoste di Netflix:

Film di 90 minuti 81466194 Commedie d’azione 43040 Fantascienza e fantasia d’azione 1568 Thriller d’azione 43048 Animazione per adulti 11881 Avventure 7442 Film africani 3761 Fantascienza aliena 3327 Racconti di animali 5507 Azione anime 2653 Commedie anime 9302 Anime drammatici 452 Fantasia anime 11146 Film anime 3063 Anime Horror 10695 Anime Sci-Fi 2729 Serie anime 6721 Film arabi 107456 Film argentini 100310 Film d’essai 29764 Fumetti e film sui supereroi 10118 Country & Western/Folk 1105 Drammi giudiziari 528582748 Film con creature fantastiche 6895 Azione criminale e avventura 9584 Documentari sul crimine 9875 Crime drama 6889 Thriller polizieschi 10499 Programmi TV gialli 26146 Commedie cult 9434 Film dell’orrore cult 10944 Fantascienza e fantasia di culto 4734 Programmi TV cult 74652 Cyberpunk 1964512 Commedie nere 869 Film dell’orrore in acque profonde 45028 Disney 67673 Musical Disney 59433



Questo sistema di codici segreti offre una nuova modalità per scoprire e godere di film e serie TV al di fuori dei consueti percorsi suggeriti dall’algoritmo, offrendo una personalizzazione più profonda della propria esperienza di visione.