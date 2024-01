Apple, come sfruttare l'iPad come ulteriore schermo per il MacBook

Esplorare le molteplici funzionalità del versatile tablet della casa Apple è entusiasmante ma lo è ancor di più se complementari al vostro MacBook. Ecco a voi una pratica guida per la nuova applicazione dell’iPad: utilizzarlo come secondo schermo per il vostro dispositivo Mac.

Ecco a voi una pratica per un viaggio entusiasmante nel mondo Apple

Innanzitutto è fondamentale preparare entrambi i dispositivi. Per farlo basta solamente controllare che entrambi siano compatibili alla funzione Sidecar di Apple. Per far si che essa possa essere abilitata l’iPad deve essere aggiornato alla versione iPadOS 13 o successiva, mentre il Mac con MacOS Catalina. Una panoramica completa dei dispositivi compatibili si trova nella sezione di supporto Apple.

Effettuata la verifica sulla compatibilità bisogna sintonizzare entrambi gli ID Apple su entrambi i dispositivi. Questo passaggio si può effettuare sia con una connessione fisica via cavo sia tramite Bluetooth. Soddisfatti questi requisiti la funzione Sidecar si attiverà automaticamente. Dopo pochi istanti, l’opzione “Sposta su iPad” apparirà, consentendovi di trasferire la finestra selezionata sullo schermo del vostro tablet Apple. Il processo inverso vi permetterà di portare la finestra al MacBook.

Cona la connessione stabilità, il vostro iPad diventerà uno schermo secondario controllabile attraverso una barra laterale. Essa offre una molteplicità di scorciatoie, rendendo l’esperienza più fluida e personalizzabile. Inoltre per gli appassionati di arte digitale si potrà utilizzare la precisione della Apple Pencil.

In conclusione trasformare l’iPad in uno schermo secondario non solo amplifica la vostra area di lavoro, ma apre le porte a nuove possibilità creative e produttive. Rimanete sempre aggiornati tramite la nostra pagina su novità o guide per migliorare la vostra esperienza informatica.