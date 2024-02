L’intelligenza artificiale è oramai diventata l’argomento di punta degli ultimi mesi, nonché oramai entrata definitivamente nella nostra vita di tutti i giorni. Una delle multinazionali di riferimento nel mercato globale, Amazon, avrebbe intenzione di voler lanciare una linea di abbonamenti per quanto riguarda il suo device di spicco, ossia Alexa.

Alexa a pagamento, cosa sappiamo

Secondo alcuni studi condotti, questo dispositivo dovrebbe prendere il nome di “Alexa Plus” , e potrebbe fare il suo esordio commerciale già nella prima metà del 2024. Notizia altrettanto positiva è quella secondo la quale, la nuovissima creazione targata Amazon, già sarebbe in fase di test con innumerevoli clienti che lo stanno testando. Anche se, come in tutte le storie, ci può sempre essere una parte negativa; difatti, questi test iniziali non starebbero fornendo i risultati previsti e pianificati.

Secondo alcuni dipendenti Amazon infatti, de facto affermano che la nuovissima Alexa Plus sia molto efficace nell’intraprendere una conversazione, ma che abbia grandi lacune in quanto a formulare delle risposte ben precise. Infatti, queste affermazioni evidenziano il fatto che questo nuovo device fornisca molto spesso risposte molto prolisse ed imprecise, uscendo molto dagli schemi.

Queste recenti problematiche potrebbero costringere la nota società di logistica a fare un grande passo indietro rimandando quello che era il lancio ufficiale di Alexa Plus. Motivazioni più che giustificate visto che difficilmente, un comune cliente, possa esercitare il pagamento di un abbonamento per un dispositivo difettoso. Ora è tutto nelle mani di Amazon, che sicuramente non si farà trovare impreparata e indubbiamente proverà a fare di tutto per fornire subito una soluzione.