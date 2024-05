A quanto pare è tutto pronto per l’arrivo di Galaxy F55, generalmente le aziende non si espongono mai quando si tratta di annunciare i propri device in arrivo, però quando i render sfuggiti in rete sono di qualità e precisione tale come quelli pubblicati da i da Evan Blass su Galaxy F55, significa che la presentazione è vicina.

Ed infatti quella che vedete sopra è proprio la rappresentazione più fedele di come apparirà Galaxy F55, il prossimo medio di gamma di casa Samsung, immagini che come se non bastasse vengono accompagnate anche dai risultati benchmark ottenuti su Geekbench che danno più di qualche indizio sui componenti.

Il benchmark ha rilevato un SoC con CPU a otto core, di cui uno a 2,4 GHz, tre a 2,36 GHz e quattro a 1,8 GHz, in altri termini con lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, che viene supportato da circa 8Gb di memoria RAM.

Qualcosa di già visto ?

Stando alle caratteristiche emerse ed ai render, sembra di aver a che fare con qualcosa di già visto, infatti F55 richiama dei progetti già esorditi di Samsung, ovvero Galaxy C55, a sua volta simile se non identico a M55, tutti basati sul medesimo SoC di Qualcomm, insomma potrebbe trattarsi di dispositivi letteralmente gemelli, a cambiare sarebbero firmware e software.

Come potete ben vedere dai render qui sopra, il design riprende molto i modelli che abbiamo citato sopra e si fregia di tre fotocamere in pieno stile Galaxy S con un bordo invece attorno al display probabilmente di metallo, forse alluminio, per il resto abbiamo a che fare con il classico device Samsung Galaxy, bordi stondati e cornici abbastanza sottili, non male trattandosi di un medio di gamma.

Riguardo la presentazione non si sa ancora nulla, certamente ci sarà da attendere, stesso discorso per il prezzo di vendita di cui si sa ancora ben poco.