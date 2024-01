Microsoft di recente ha annunciato l’atteso lancio di Copilot Pro. Un abbonamento premium che rende la potente intelligenza artificiale generativa dell’azienda di Redmond accessibile a un vasto numero di utenti in tutto il mondo. Questa novità si estende anche all’arrivo dell’applicazione ufficiale per iOS e Android, aprendo le porte a un’esperienza più ampia e innovativa.

Uno dei principali vantaggi offerti da Copilot Pro è la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale di Microsoft su una vasta gamma di dispositivi, compresi gli smartphone, portando così le potenzialità di questo strumento rivoluzionario sempre con sé. Gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family godranno anche dell’accesso anticipato alle funzionalità di Copilot su Word, Excel (solo in inglese), PowerPoint, Outlook e OneNote su PC Windows, Mac e iPad.

Copilot Pro: Accesso prioritario a ChatGPT-4 Turbo per un’esperienza continua

Copilot Pro offre anche un accesso prioritario a ChatGPT-4 Turbo, consentendo agli utenti di sfruttare le funzionalità del software di OpenAI anche durante le ore di punta, garantendo prestazioni e velocità ottimali. Questo elemento aggiuntivo rafforza ulteriormente l’esperienza utente, offrendo una continuità senza interruzioni nelle attività quotidiane.

Microsoft ha potenziato anche Image Creator di Designer (ex Bing Image Creator), rendendo il processo di creazione delle immagini più efficiente, veloce e con un livello di dettaglio decisamente superiore.

Gli utenti con un abbonamento Pro avranno l’opportunità di creare il proprio Copilot GPT personalizzato, un sistema organizzativo basato su argomenti o funzioni specifiche. Questa funzionalità sarà accessibile tramite l’app Copilot GPT Builder, promettendo un’esperienza ancora più personalizzata e adattata alle esigenze individuali degli utenti.

Costo e vantaggi per gli abbonati

Per sottoscrivere un abbonamento a Copilot Pro, gli utenti dovranno pagare un costo mensile di 22 euro.

I vantaggi offerti sono molteplici: oltre all’accesso a una vasta gamma di strumenti AI di Microsoft, gli utenti contribuiranno gradualmente alla diffusione capillare di Copilot. Trasformando l’intelligenza artificiale in uno strumento di uso comune, paragonabile a un browser o a un tool per la produttività.