Truffa phishing in Italia: con il messaggio e-mail vi derubano in poco tempo

Cosa succede se si clicca su un link presente all’interno di un testo truffa? Si può incappare in problematiche davvero difficili da risolvere. La prima cosa a cui i truffatori mirano è certamente il conto in banca, ma l’aspetto più semplice da conquistare consiste nei dati personali.

È proprio per questo che spesso i link ipertestuali all’interno delle truffe portano ad un modulo da compilare, esattamente come l’inganno che sta girando in queste ultime ore. Onde evitare problematiche, abbiamo deciso di indicare agli utenti il messaggio preciso, così da fornirgli un paragone.

La nuova truffa italiana che gira da tempo nelle mail colpisce ancora, ecco il messaggio

Per evitare di far cascare i nostri lettori all’interno di una nuova truffa, abbiamo deciso di incollare il messaggio per intero proprio qui sotto. Come si può vedere sembra essere una sorta di invito a trascorrere una serata con una giovane donna, ma in realtà non c’è nessuno ad attendere i poveri malcapitati.

“Buon pomeriggio, ho 23 anni, sono entrato da poco in giurisprudenza, mi chiamo Tiziana.

Lascia che te lo dica subito, tutto ciò che voglio è fare sesso almeno ogni giorno.

Vorrei che tu diventassi il mio partner sessuale così da poter godermi ogni secondo con te.

Non puoi nemmeno immaginare quanto ci divertiremmo se tu fossi qui oggi. Puoi scrivermi su questo sito. Ti aspetto, caro ;)

Attendiamo un vostro riscontro!

Ecco il mio profilo”

Bisogna guardare prima chi invia la mail. Molto spesso gli indirizzi sono scritti malissimo, con lettere a caso che fanno capire che la persona mittente non è affidabile.

Un altro aspetto che risulta fondamentale per identificare una truffa è senza ombra di dubbio il linguaggio con cui viene scritto il testo: in questo caso l’italiano è pessimo. Cercate quindi di fare caso a tutti questi aspetti per evitare di cadere in un tranello bello e buono che potrebbe portare a conseguenze molto gravi.