L’introduzione della funzione “Mostra meno” su Google Foto rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella gestione di immagini e altro sulla rinomata piattaforma. Questa nuova caratteristica, attualmente in fase di test, offre agli utenti un livello senza precedenti di controllo sulla composizione dei propri contenuti e memorie, consentendo loro di escludere specifici volti dalle presentazioni automatiche di “Momenti”. Con l’aggiornamento all’ultima versione dell’app (6.81.0.628906483), ora si ha possibilità di selezionare volti specifici, garantendo così una maggiore personalizzazione dei vostri amati ricordi.

Prima dell’introduzione di “Mostra meno“, l’unica voce disponibile era quella di “Bloccare volto“. Una soluzione che eliminava completamente le immagini contenenti il viso selezionato dalla libreria fotografica. Ma purtroppo, questa opzione risultava spesso troppo drastica, poiché rendeva inaccessibili foto che potevano avere un significato emotivo o sentimentale importante.

Google Foto, un’introduzione a favore dei suoi fruitori

Con l’arrivo della nuova funzione Google ha colmato questa lacuna offrendo una soluzione più flessibile e discreta. Le foto contenenti i volti selezionati restano infatti accessibili nella libreria, ma vengono escluse dalle presentazioni automatiche. Consentendo agli individui di mantenere intatte le proprie foto e al tempo stesso di avere il pieno controllo sui ricordi che desiderano rievocare.

Questa innovativa funzionalità, in questo modo, non solo garantisce una maggiore personalizzazione nell’esperienza di navigazione all’interno della propria libreria fotografica, ma riflette anche l’impegno nell’ascoltare e rispondere alle esigenze delle persone. Infatti ora sarete completamente liberi di creare una narrazione più accurata e significativa dei vostri momenti migliori, evitando la visualizzazione di soggetti indesiderati o situazioni scomode. In più tutto ciò dimostra ancora una volta la costante ricerca di innovazione da parte della famosa azienda di Mountain View, nel fornire soluzioni avanzate per migliorare l’esperienza dei suoi utilizzatori. Confermando ancora una volta il suo impegno a offrire strumenti sempre più efficienti e intuitivi per la gestione e la condivisione dei propri contenuti.