Apple Watch Ultra 3 potrebbe deludere, ecco perché

L’era degli smartwatch è stata praticamente riscritta quando Apple ha deciso di lanciare il suo nuovo Apple Watch Ultra. Il primo dispositivo, pensato per gli sport estremi per effettuare misurazioni più accurate di ogni attività fisica e vitale, è stato già un gran successo, per poi passare alla seconda versione, quella attuale.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2 almeno per quanto riguarda la forma è praticamente uguale al modello precedente. Scendendo più nel dettaglio, ci sono alcune funzionalità in più che di certo non passano in osservate, come il display nettamente più luminoso. In realtà è proprio questo in cui gli utenti devono sperare per quanto riguarda la prossima versione, la terza del ciclo Ultra. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti arrivati sul web, non dovrebbe esserci un cambiamento estetico.

Apple Watch Ultra 3, l’azienda non ha intenzione di modificarne la forma

Il prossimo autunno sarà la volta dei nuovi iPhone 16 ma presumibilmente anche dei nuovi smartwatch. Il prossimo Apple Watch Ultra 3 stando a quanto riportato non avrà evidenti novità né sul piano hardware, né sul piano estetico.

In genere Apple comincia a lavorare alla sua gamma di orologi diverso tempo prima, mentre quest’anno, fino a qualche settimana fa ancora doveva iniziare. Si tratta di una situazione insolita ma che purtroppo lascia presagire ad un solo epilogo: non cambierà quasi nulla, o meglio ci saranno delle chicche che renderanno appetibile il nuovo top di gamma degli smartwatch.

Il nuovo modello di terza generazione sarà praticamente identico a quello attuale. La novità sarebbe dovuta essere quella del nuovo display microLED che avrebbe dovuto prendere il posto dell’attuale OLED. Tutto ciò però, secondo le indiscrezioni, non avverrà almeno per il momento.

Allo stesso tempo sono attese delle novità sugli Apple Watch Series 10, i modelli del decennale. A bordo dovrebbe esserci un display OLED contornato da una cassa più sottile.