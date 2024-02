Il Galaxy S24 Ultra è il nuovo flagship di Samsung e il produttore coreano ha voluto confezionare un device che potesse incarnare il concetto di smartphone top di gamma. Per questo troviamo materiali pregiati e componenti tecniche evolute che valgono al device il titolo di miglior display secondo DXOMARK.

Entrnado maggiormente nello specifico, il display scelto da Samsung è un Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici. Il pannello copre quasi il 90% della superficie totale, garantendo cornici estremamente sottili.

La risoluzione è di 1440 x 3120 pixels, tale da determinare una densità di 505 ppi. L’Aspect ratio è di 19.5:9 mentre il refresh rate raggiunge i 120 Hz, una combinazione ottimale per la fruizione dei contenuti multimediali.

Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone con il miglior display nel panorama mobile secondo le analisi di DXOMARK

Considerando queste caratteristiche tecniche, non sorprende scoprire il motivo che ha portato DXOMARK ad assegnare un totale di 155 punti al device Samsung. Il Galaxy S2 Ultra si posiziona al di sopra del Google Pixel 8 Pro, anche se appena di 1 punto.

Tra i punti di forza emersi durante le analisi, spicca l’ottima leggibilità dello schermo anche quando sottoposto a luce solare diretta. Questo risultato è possibile grazie all’elevatissima luminosità di picco e alla gestione dei riflessi dello schermo. Il display, inoltre, presenta sempre dei colori molto accurati in tutte le condizioni di illuminazione.

Nonostante i numerosi punti a favore, il Galaxy S24 Ultra non è esente da alcune problematiche. Le analisi di DXOMARK hanno evidenziato come il sistema tenda ad aumentare la luminosità durante la riproduzione dei video, anche quando non è strettamente necessario.

A questo si aggiungono anche alcune problematiche con la luminosità bassa e la mancanza di dettagli, in particolare con l’illuminazione interna. Una ulteriore problematica emersa durante i test riguarda la presenza di tocchi involontari registrati durante l’utilizzo. Nonostante questi aspetti, i punti di forza riescono a compensare quelli di debolezza, garantendo l’ottimo risultato per il flagship Samsung.