Gennaio 2024 ha portato con sé entusiasmanti novità per gli appassionati di smartwatch, in particolare per coloro che amano la serie Amazfit. Il marchio globale di Zepp Health (NYSE: ZEPP) ha rilasciato una serie di aggiornamenti che migliorano ulteriormente le prestazioni e le funzionalità di modelli popolari come Amazfit Cheetah Pro, Falcon,T-Rex Ultra e Active.

Amazfit GTR 4 e GTR 4 LE: Rinfrescante innovazione con Zepp OS 3.0

I fortunati possessori di Amazfit GTR 4 e GTR 4 Limited Edition (LE) hanno ricevuto un trattamento speciale con l’introduzione di Zepp OS 3.0.

L’interfaccia è stata notevolmente migliorata, rendendo l’esperienza utente ancora più intuitiva. Le nuove funzionalità sportive e sanitarie sono state accolte con grande entusiasmo, tra cui spicca Zepp Coach per Amazfit GTR 4 LE, un allenatore basato su intelligenza artificiale che crea piani di corsa personalizzati.

In più, il supporto per nuove modalità sportive, inclusa quella del triathlon, ha ampliato l’appeal di questi smartwatch. La connessione con fascia cardio e misuratore di potenza è ora possibile anche per il ciclismo, offrendo una gamma di opzioni avanzate per gli appassionati di fitness.

Amazfit Cheetah Pro: Un’esperienza sportiva avvincente

Il modello Cheetah Pro, già apprezzato per le sue prestazioni sportive, ha ricevuto ulteriori aggiunte significative. Le nuove modalità sportive, tra cui snowboard, sci e sci di fondo, ampliano le opzioni per gli amanti degli sport invernali. Gli avvisi in tempo reale sulle prestazioni durante gli allenamenti di corsa forniscono feedback immediato, migliorando l’esperienza di allenamento complessiva.

Amazfit T-Rex Ultra: Funzionalità extra per i più avventurosi

A meno di due mesi dall’ultimo aggiornamento, T-Rex Ultra ha visto l’arrivo di ulteriori funzionalità. I piani di allenamento aggiuntivi con Zepp Coach offrono una guida personalizzata, mentre le nuove modalità sportive come Padel e Pickleball aggiungono versatilità per gli amanti delle attività all’aperto.

Gli avvisi in tempo reale sulle prestazioni durante gli allenamenti di corsa consentono un monitoraggio dettagliato e immediato.

Modello Falcon: Ulteriori funzionalità per un allenamento personalizzato

Lanciato nel 2022, il modello Falcon ha visto un potenziamento delle sue funzionalità con gli ultimi aggiornamenti. Nuove modalità sportive, la visualizzazione in tempo reale del parametro di prestazione durante l’allenamento e la creazione di modelli di allenamento, compresi gli intervalli, rendono questo smartwatch una scelta sempre più personalizzata per gli utenti attivi, in particolare per la modalità “Corsa su tapis roulant”.

Modello Active: Aggiornamenti per il modello di Ottobre 2024

Il modello Active, lanciato nell’ottobre 2024, ha ricevuto gli ultimi miglioramenti per mantenere gli utenti al passo con le loro sfide di fitness. Piani di allenamento specifici da 3 KM, 5 KM e 10 KM offerti da Zepp Coach, insieme all’algoritmo PeakBeats per la visualizzazione in tempo reale dei parametri di prestazione, aggiungono un livello di personalizzazione e monitoraggio avanzato. Il controllo immediato della frequenza cardiaca tramite l’app Zepp dopo l’allenamento offre un’analisi dettagliata della salute cardiovascolare.

Gli smartwatch Amazfit, con il loro design eccezionale, hanno già guadagnato riconoscimenti di design prestigiosi come l’iF Design Award e il Red Dot Design Award. Con questi ultimi aggiornamenti, la serie continua a consolidare la sua posizione come leader nell’innovazione degli smartwatch, offrendo una gamma sempre più ampia di funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti attivi e appassionati di fitness.