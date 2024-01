Whatsapp, i segreti sull'app di messaggistica che devi ancora conoscere

Whatsapp, oltre a essere un’ottima piattaforma di messaggistica istantanea, offre anche funzionalità utili sia nel contesto personale che in quello lavorativo. Tra queste, la possibilità di inserire appunti direttamente sulle foto inviate è particolarmente apprezzata per la sua praticità e semplicità d’uso.

Whatsapp: la guida ufficiale

Ecco come procedere per aggiungere appunti alle immagini su Whatsapp:

Selezione della Foto: Dopo aver aperto una chat, selezionate l’icona della clip per allegare un file e scegliete la foto che desiderate inviare. Inserimento del Testo: Una volta selezionata l’immagine, noterete diverse icone sulla destra dello schermo. Cliccate sull’icona “T” per aggiungere il testo. A questo punto, potete digitare l’appunto o il commento che desiderate aggiungere alla foto. Personalizzazione del Testo: Whatsapp offre diversi strumenti per personalizzare il testo che avete inserito. Potete cambiare la dimensione, l’allineamento e il colore del testo secondo le vostre preferenze. Questo rende l’appunto più leggibile e adatto al contesto dell’immagine. Aggiunta dello Sfondo: Se necessario, potete anche selezionare uno sfondo per il testo, in modo da renderlo più visibile e distinguibile dal contesto dell’immagine. Questa opzione si trova nella stessa area degli strumenti di personalizzazione del testo. Salvataggio delle Modifiche: Una volta completate tutte le modifiche, cliccate su “Fine” nell’angolo in alto a destra per salvare il lavoro svolto.

Inoltre, secondo recenti indiscrezioni, Whatsapp potrebbe presto introdurre una nuova funzionalità per la condivisione di file, simile ad AirDrop di Apple. Questo nuovo sistema proprietario permetterebbe di condividere facilmente file tra dispositivi nelle vicinanze, potenziando ulteriormente l’efficienza e la versatilità dell’app in ambito lavorativo e personale. La conferma di questa nuova funzione è ancora in attesa, ma potrebbe rappresentare un’importante evoluzione per la piattaforma di messaggistica.