La Toyota Yaris Cross ha dimostrato di essere una delle protagoniste del mercato automobilistico italiano nel 2024.

L’ auto è infatti riuscita a posizionarsi al quarto posto delle auto più vendute con un impressionante totale di 34.981 unità. Questo successo non è dovuto solo al design accattivante, ma anche alle significative innovazioni sotto il cofano, con l’introduzione di una motorizzazione full hybrid ancora più potente.

La Yaris Cross 2024 offre una gamma di prezzi che si adatta alle esigenze degli acquirenti. Con un inizio da 28.650 euro per la versione da 115 CV e 33.400 euro per quella da 130 CV, Toyota ha mantenuto una proposta competitiva nel segmento B-SUV. Queste opzioni motorizzate promettono prestazioni efficienti e una guida dinamica, sottolineando l’impegno del marchio per la sostenibilità con la tecnologia full hybrid.

Toyota Yaris Cross 2024: Un’ ampia variazione di allestimenti e tecnologia avanzata

La Toyota Yaris Cross 2024 presenta una gamma diversificata di allestimenti, ciascuno progettato per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti. Dall’allestimento Active, arricchito con il pacchetto T-Mate e il sistema di infotainment Toyota Touch3, alla versione Trend con il nuovo Toyota Smart Connect da 10,5 pollici, ogni livello offre una combinazione di stile e funzionalità.

Tra le novità più intriganti del 2024 spicca la versione Premiere Edition, il nuovo allestimento top di gamma. Caratterizzata da:

Una verniciatura bicolore Urban Khaki;

Cerchi da 18 pollici;

Interni in pelle e tessuto Premium Black , questa versione offre una combinazione di eleganza e tecnologia avanzata.

, questa versione offre una combinazione di eleganza e tecnologia avanzata. Fari anteriori Matrix LED;

Impianto audio JBL e il sistema di controllo angoli ciechi BSM testimoniano l’impegno Toyota nel fornire dotazioni all’avanguardia.

Incentivi e sostenibilità ambientale

La Yaris Cross 2024 si distingue anche per le sue basse emissioni, registrando 115 g/km e rientrando nella terza fascia degli incentivi auto del 2024.

In più è previsto uno sconto di 2.000 euro per chi rottama un veicolo Euro 0 – Euro 4, ai quali si aggiungono i 6.000 euro di beneficio da parte di Toyota in caso di rottamazione (4.250 con permuta).

Di conseguenza l’auto si presenta come una scelta vantaggiosa sia dal punto di vista ecologico sia economico.