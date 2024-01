Con la nuova TRUFFA vi rubano i soldi in pochi SECONDI

Come potete notare in basso, si tratta di una nuova truffa. Molti utenti sembrerebbero averci creduto creduto, magari a causa della loro inesperienza rispetto al mondo del web.

Le insidie sono veramente tante su Internet e questo messaggio lo dimostra alla grande. Il testo finge di parlare di una situazione molto seria e di una persona che vuole addirittura regalare una somma ingente di denaro.

Nel tentativo anche solo di capire cosa stia succedendo, diverse persone hanno risposto ai truffatori, venendo poi indirizzate a tal punto da perdere i loro dati sensibili e soprattutto soldi dalle carte di credito.

La truffa che gira è pericolosissima, ecco il testo da cancellare subito dalla mail

“Ciao caro

Mi chiamo signora Alice Thomas Wargen, ti pregherei di rispondere non appena avrai letto questo messaggio perché voglio discutere qualcosa di molto importante con te.

Sono una paziente oncologica con poco tempo da vivere e ti sto contattando perché voglio affidare la somma di (USD$14,5 milioni) alla tua mano come donazione per opere di beneficenza per aiutare orfanotrofi, vedove e bambini senza madri intorno a te.

Questo denaro è stato depositato dal mio defunto marito in una delle banche qui e il nostro piano era di usarlo per investimenti internazionali prima della morte di mio marito.

Considerando la mia attuale cattiva condizione di salute, che la mia data di fine vita è stata confermata dai miei medici, ho deciso di affidare questo fondo alla tua mano per lavori di beneficenza.

Sto aspettando la tua risposta urgente per ulteriori istruzioni e informazioni su questo fondo.

Ti invierò i documenti di prova dei fondi nella mia prossima email

Ti preghiamo di rispondere e di darmi il tuo numero di telefono.

Dio ti benedica.”