Lidl a SORPRESA con prezzi assurdi sull’elettronica, ecco la lista

Molte persone spesso si rifanno a Lidl solo ed esclusivamente per acquistare beni di prima necessità, tra cui quelli alimentari. Ci sono anche diversi prodotti disponibili per quanto riguarda la casa, ma oggi la grande sorpresa per gli utenti arriva con il nuovo volantino di febbraio. Il colosso infatti propone dei pezzi davvero interessanti che fanno parte del mondo degli elettrodomestici ma non solo.

Il catalogo in questione, che andrà avanti fino a febbraio inoltrato, consente a Lidl di dimostrare la sua grande attitudine nell’uscire fuori dagli schemi. Come si può notare infatti nel nuovo volantino, ci sono prezzi straordinari su alcuni elettrodomestici di utilizzo comune ma non solo. Anche la linea di utensili da lavoro pubblicizzata da Arnold Schwarzenegger continua a prendere il volo: stiamo parlando di ParkSide, che con numerosi attrezzi è probabilmente una delle più amate. Come potete vedere in basso c’è il catalogo al completo al quale potete dare un’occhiata.

Lidl batte la concorrenza: ecco i super prezzi dell’ultimo volantino

Il nuovo volantino che Lidl lancia a febbraio porta tante novità agli utenti che vogliono prendere al volo delle grandi opportunità. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, ecco uno sbattitore elettrico per preparare dolci e molto altro a soli 14,99 € con il 25% di sconto. C’è anche un dispenser elettrico per il sapone a soli 9,99 €.

Tra gli utensili da lavoro invece ecco una smerigliatrice con dischi di ricambio a soli 24,99 €. Non manca anche un trapano avvitatore che ha un costo davvero incredibile: solo 19,99 €. Molti di questi prodotti arrivano addirittura fino a tre anni di garanzia.