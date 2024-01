Hyundai ha sollevato il sipario sulla Nuova Bayon 2024, confermando il suo impegno a offrire un’esperienza di guida urbana ancora più unica. Questa versione rinnovata del SUV urbano presenta un design distintivo e moderno, con luci anteriori diurne a LED unite da una barra luminosa Seamless Horizon. Il paraurti anteriore ridisegnato dona al veicolo un aspetto più grintoso. Mentre il profilo cuneiforme del montante C e i gruppi ottici a forma di freccia nella parte posteriore contribuiscono a conferire un aspetto dinamico e contemporaneo.

L’attenzione all’ergonomia e alla praticità non è da meno: gli interni spaziosi e l’ampio bagagliaio fanno della Nuova Bayon un compagno ideale per chi vive in città. In più ci sarà la possibilità di scegliere tra nove colori esterni, inclusi i nuovi Lumen Grey Pearl e Lucid Lime Metallic.

Nuova Bayon, l’Urban SUV Hyundai, stupisce con un design distintivo e tecnologie avanzate, offrendo sicurezza e praticità in città

La tecnologia di bordo avanzata nel nuovissimo SUV Hyundai, è al centro dell’esperienza di guida, con un cockpit digitale all’avanguardia e funzioni di infotainment di alto livello. La connettività è potenziata dagli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA), mentre il cluster digitale configurabile da 10,25 pollici, il caricatore wireless e l’ultima versione della telematica Bluelink offrono un ambiente intelligente e moderno.

La sicurezza è una priorità con numerose funzioni di guida assistita, tra cui:

Lane Following Assist (LFA);

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA);

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).

La Nuova Bayon è dotata anche di sistemi come il Driver Attention Warning (DAW) e il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) per garantire un viaggio sicuro.

Insomma, l’auto si conferma come una scelta ideale per chi cerca un SUV urbano che coniuga stile, tecnologia e sicurezza, offrendo un’esperienza di guida moderna e affidabile.