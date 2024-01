Un grande problema che da sempre affligge gli utenti android è quello inerente ai dati mobili, nello specifico parliamo di quando questi ultimi smettono di funzionare. È sicuramente capitato a tutti, che la connessione vada e venga oppure che non funzioni affatto, nonostante si abbia un’offerta attiva e i propri giga ancora a disposizione.

Il primo consiglio di oggi, controllare che non abbiate accidentalmente attivato la Modalità Aereo, indicata proprio con l’icona di un aereo nell’angolo in alto a sinistra del vostro smartphone. Il motivo per cui spesso potreste non accorgervi della sua presenza è che può coesistere con il Wifi, per disattivarla, non dovete fare altro che abbassare per intero la tendina delle notifiche (con il dito dall’alto verso il basso) e cercare l’icona a forma di Aereo. Se è accesa, spegnerla, se non dovesse essere accesa, il problema potrebbe dipendere da altro.

Altri motivi per cui i dati mobili potrebbero non funzionare

Un’altro motivo è che abbiate attivato il roaming dati, quest’impostazione vi consente di navigare “poggiandovi” su altri operatori. Se questa opzione è vitale per navigare all’estero, in Italia dovrete contare solo sul vostro fornitore (eccezion fatta per i cosiddetti operatori virtuali, che utilizzano il roaming per poggiarsi all’operatore fisico con cui hanno accordi), ecco perché se attivato in Italia il roaming dati potrebbe risultare fastidioso per i vostri dati mobili.

Per rimediare quindi, bisogna entrate nelle impostazioni dello smartphone e scegliete la voce relativa alle Reti Mobili. A questo punto, cercate l’opzione Roaming Dati (solitamente collocato nelle Impostazioni Avanzate o all’interno delle opzioni specifiche della SIM). Adesso non vi resta che informarvi: se il vostro operatore necessita del Roaming, allora dovete attivarlo, in caso contrario, dovete spegnerlo.