Anche Google Chrome molto presto come successo per Microsoft Edge vedere all’arrivo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza d’uso del browser web e per introdurre funzionalità utilissime agli utenti che scelgono di utilizzare il software di Casa Google.

Nel frattempo però su Google sono già presenti degli strumenti utilissimi fruibili attraverso la barra laterale visualizzabile tramite un semplice clic con il tasto destro stiamo parlando di Google lens e della modalità lettura vediamo insieme quali funzionalità garantiscono.

Due ottime features

Per quanto riguarda Google lens, quest’ultima con un semplice clic con il tasto destro del mouse su un’immagine di nostro interesse ci consente di cercare qualsiasi tipologia di informazione inerente quest’ultima attraverso il motore di ricerca Google che effettuerò delle ricerche contestuali all’immagine consentendoci di fruire di informazioni, immagini simili e dettagli su quello che stiamo visualizzando.

Per quanto riguarda invece la modalità lettura, quest’ultima è utilizzabile sempre facendo clic con il tasto destro del mouse e ci consente di visualizzare pagine web attraverso una finestra laterale nel browser che riadatterà il testo ad un font personalizzabile senza soluzioni di continuità che ci consentirà così di leggere il contenuto di un articolo o di un post molto comodamente mentre lateralmente tutto ciò che stavamo facendo continuerà a scorrere e a fluire senza interruzione.

La funzionalità è utilizzabile anche per i post sui social network solo che per adoperarla dovremmo prima selezionare ciò che vogliamo leggere per poi fare i clic con il tasto destro e seguire i passi citati sopra.