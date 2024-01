In una svolta inaspettata, WindTre, uno dei principali attori nel settore delle telecomunicazioni mobili italiani, ha ufficialmente chiuso alcune delle sue offerte, rivelando un significativo cambiamento strategico. Questa decisione arriva in un contesto di continua evoluzione del mercato. Con la compagnia alle prese con le sfide poste dai concorrenti di spicco come Tim, Vodafone e l’emergente Iliad.

WindTre ha infatti colto tutti di sorpresa con la decisione di interrompere uno dei suoi servizi. L’annuncio ufficiale fornisce dettagli su questa iniziativa, svelando la chiusura di determinati piani e opzioni tariffarie legati alla funzionalità di autoricarica.

WindTre e tutte le novità del momento

Le opzioni coinvolte nella decisione di cessazione di servizio di WindTre includono Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS. Tutte derivate dal precedente marchio Wind e ancora attive per alcuni clienti.

In particolare, Pieno Wind e Pieno SMS affronteranno una chiusura totale, mentre il piano Be Wind rimarrà disponibile senza meccanismi di autoricarica. Nonostante la rimozione dei benefici legati all’autoricarica, gli utenti potranno però continuare a utilizzare la tariffa a consumo, segnando un cambiamento fondamentale nella struttura del servizio.

WindTre ha giustificato la dismissione di questi piani e l’interruzione dei meccanismi di ricarica. Affermando che questa decisione è stata presa in risposta alla necessità di sostenibilità economica emersa a seguito di variazioni strutturali dei costi.

L’obiettivo dell’azienda è mantenere livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato.

Cosa possono fare gli utenti

I clienti mantengono il diritto di esercitare il recesso senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Questo può essere fatto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS da parte dell’operatore, inviando una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali”. Il recesso può avvenire tramite lettera raccomandata, PEC, punto vendita WindTre, chiamata al 159 o compilando il modulo apposito sul sito ufficiale dell’operatore.