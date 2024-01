L’ intelligenza artificiale e la concorrenza sleale: Indagine su Microsoft, Google e Amazon

L'FTC sta indagando su Microsoft, Google e Amazon per i loro considerevoli investimenti nelle startup legate all'Intelligenza Artificiale (IA).

Negli ultimi anni, l’ascesa dell’intelligenza artificiale (IA) ha catalizzato l’attenzione delle Big Tech, portando a massicci investimenti e partnership con startup promettenti. Questa corsa all’IA ha però attirato l’attenzione della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, che sta conducendo un’indagine su Microsoft, Google e Amazon.

La forte crescita del valore di mercato di Microsoft, superando i 3.000 miliardi di dollari grazie al successo dell‘IA, è stata oscurata dall’ombra di un’indagine della FTC.

La commissione sta esaminando da vicino gli investimenti della società di Redmond in startup legate all’IA, in particolare le relazioni con OpenAI e Anthropic. Questi legami hanno portato la FTC a emettere “ordini obbligatori”, richiedendo documenti sulle dinamiche tra i giganti della tecnologia e le startup.

L’azienda sta esplorando la possibilità che gli investimenti e le partnership delle Big Tech possano distorcere l’innovazione, minando la competitività del settore.

Intelligenza artificiale: Il fascino e i rischi degli investimenti delle big tech

Microsoft ha investito massicciamente nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Fornendo 13 miliardi di dollari per il 49% delle azioni e l’accesso alle tecnologie avanzate di OpenAI. Google e Amazon hanno seguito la stessa strada, con pesanti investimenti in Anthropic. Google ha destinato 4 miliardi di dollari, mentre Amazon ha contribuito con 2 miliardi di dollari allo sviluppo del chatbot proprietario di Anthropic, Claude.

La FTC sta cercando di valutare se queste alleanze possano limitare le opportunità per altri attori del settore, creando eventuali distorsioni nell’innovazione.

Insomma, in un contesto in cui l’IA guida le frontiere dell’innovazione tecnologica, l’indagine della FTC getta luce su questioni fondamentali di concorrenza e trasparenza, che potrebbero plasmare il futuro del settore. Resta da vedere come questa inchiesta influenzerà il panorama dell’IA e se porterà a regolamentazioni più stringenti nel tentativo di preservare una competizione equa e aperta.