Una nuova serie TV targata Steven Spielberg è arrivata su AppleTV+ lo scorso 26 Gennaio e in mezzo allo scetticismo generale sembra aver fatto mangiare la polvere a tutti, le recensioni arrivate sul contenuto Apple Original sono infatti tutte super positive e invitano a visionare il prodotto arrivato da Spielberg, vediamo un po’ insieme cosa emerge.

Prodotto di prima qualità

A quanto pare questa nuova serie TV è piaciuta proprio a tutti, diamo un’occhiata al giudizio generale della stampa internazionale: al momento su un totale di 27 recensioni, Master of the Air riporta un totale di gradimento dell’87%, trattandosi di un numero non ancora elevato di recensioni il tasso potrebbe cambiare nei prossimi giorni, ciò non toglie che è già decisamente elevato, per quanto di poco inferiore a quella dei precedenti capitoli.

Quello che dovete sapere infatti è che The Masters of the Air è il terzo capitolo di una trilogia che annovera Band of Brothers e The Pacific, due mini serie targate Spielberg e Tom Hanks girate per HBO che su Rotten Tomatoes detengono rispettivamente un punteggio di 97 e 91.

Questo terzo capitolo vanta un budget all’attivo di 300 milioni di dollari e un cast altissimo che annovera: Austin Butler, Barry Keoghan e Callum Turner e un team di registi guidato da Cary Fukunaga.

Ancora una volta dunque Spielberg ed Hanks tornano a raccontare la seconda guerra mondiale, la serie ha debuttato lo scorso 26 Gennaio ed andrà avanti con 2 episodi a settimana fino al 15 Marzo, se siete curiosi andate a guardarla e magari recueprate anche gli altri due capitoli.