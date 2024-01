Apple ha annunciato una serie di cambiamenti epocali per adeguarsi al Digital Markets Act europeo, che entrerà in vigore a marzo. La versione iOS 17.4 introdurrà una svolta storica consentendo l’installazione di app store di terze parti. Ponendo fine all’esclusività dell‘App Store di Apple come l’unico canale per scaricare e installare applicazioni su iPhone.

Gli utenti avranno la libertà di scaricare app store alternativi dal web, sottoponendoli al processo di approvazione di Apple. Una volta installato, sarà possibile scaricare applicazioni, comprese quelle che potrebbero violare le linee guida dell’App Store nativo. Questo nuovo approccio offre anche la possibilità di impostare un app store alternativo come predefinito.

Apple abbraccia la diversità con App Store di terze parti

Anche se gli sviluppatori possono scegliere su quali app store rendere disponibile la propria app, Apple mantiene un controllo sul processo di distribuzione.

Tutte le app dovranno infatti passare attraverso l’approvazione per garantire sicurezza e privacy, ma senza controlli sui contenuti e sulla qualità, lasciati alla discrezione dei singoli marketplace.

Gli sviluppatori che distribuiscono attraverso app store alternativi non affronteranno commissioni da parte di Apple, ma potrebbero essere soggetti a commissioni imposte dal gestore del marketplace.

Al di là degli app store, iOS 17.4 introdurrà un cambiamento significativo per i browser. Gli utenti avranno infatti la possibilità di selezionare il browser predefinito preferito.

I nuovi servizi di gaming

Ma non è tutto, Apple aprirà le porte a servizi di cloud gaming su App Store, consentendo l’hosting di app per lo streaming di giochi come GeForce Now o Xbox Cloud. Questo significa che tali servizi possono essere fruiti in modo nativo tramite app, senza dover accedere tramite browser web.

Questi cambiamenti rappresentano una svolta significativa per Apple. Mostrando un impegno verso un ecosistema più aperto e competitivo, offrendo agli utenti europei una maggiore flessibilità e scelta. Resta da vedere come tali dinamiche influenzeranno il panorama tecnologico e l’esperienza degli utenti nell’Unione Europea.