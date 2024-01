Durante il World Economic Forum di Davos, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha condiviso una visione entusiasta sul ruolo rivoluzionario dell’intelligenza artificiale (IA) e ha elogiato il gadget Rabbit R1. Quest’ ultimo è stato infatti presentato come una delle dimostrazioni più impressionanti dall’epoca dell’iPhone di Steve Jobs.

Nadella ha enfatizzato il contributo dell’IA nei progressi scientifici e nel plasmare il futuro della tecnologia di consumo. Ha sottolineato il suo entusiasmo per come l’IA stia catalizzando innovazioni e ha discusso di come dispositivi come Rabbit R1 stiano aprendo nuove prospettive nell’interazione uomo-macchina.

Rabbit R1 al CES: Una dimostrazione epocale

Il CEO di Microsoft ha dedicato parte della sua discussione alla recente presentazione del gadget Rabbit R1 al CES. Definendolo “una delle dimostrazioni più impressionanti” mai viste dopo il lancio dell’iPhone da parte di Steve Jobs. Il dispositivo, dotato di un Large Action Model, mostra un notevole livello di comprensione dei siti web e la capacità di svolgere attività in modo autonomo per gli utenti.

Oltre a plasmare le interazioni uomo-macchina, Nadella vede l’IA come un acceleratore potente della scoperta scientifica. Prevede che l’IA ridurrà secoli di progressi chimici e biologici a pochi decenni, accelerando la scoperta di nuovi materiali e procedure biologiche a velocità senza precedenti.

Ma non è tutto, Nadella ha anche difeso la collaborazione tra Microsoft e OpenAI, attualmente sotto indagine antitrust. Egli ha sottolineato l’investimento iniziale di Microsoft in OpenAI come fondamentale per il rapido sviluppo dell’IA generativa. Evidenziando l’importanza di tali partnership nel plasmare il panorama tecnologico attuale.